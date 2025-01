Il giro del mondo con MetRagazzi

Con MetRagazzi al Fabbricone domani alle 17 e sabato 18 gennaio sempre alle 17 il romanzo di Jules Verne Il giro del mondo in 80 giorni è il pretesto per ripercorrere con occhi contemporanei Il giro del mondo, un’esperienza immersiva del pubblico realizzata dalla Compagnia Tpo che esalta l’avventura del viaggio come esperienza di vita, gioco, conoscenza, rischio.

Il racconto, ambientato nell’epoca della rivoluzione industriale, inizia da Londra, attraversa l’Egitto, l’India, Hong Kong, il Giappone e gli Stati Uniti per concludersi di nuovo a Londra. Un itinerario così lungo è una sfida ricca di imprevisti, una lotta contro il tempo che mette in gioco coraggio, abilità, amicizia.

Lo spettacolo è un omaggio a Jules Verne ed al suo modo forbito di descrivere i luoghi come spazi ricchi di storie tanto reali quanto stravaganti. Il racconto suggerisce uno scenario retrò che ci riporta all’epoca delle macchine a vapore, i danzatori infatti saranno avvolti in un’atmosfera “steampunk” all’interno della quale però convivono le tecnologie interattive tipiche del Tpo.

Il corpo di due danzatrici in scena - Běla Dobiášová, Valentina Consoli - è il vero luogo del viaggio, nel quale si concentrano emozioni, sensazioni, dinamica, energia. Lo spettacolo è una coproduzione di Teatro Metastasio, ArtPlayGround Almere Nederland.