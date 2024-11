Il fascismo toscano. In Roncioniana il volume di Satto

Domani alle 17 in biblioteca Roncioniana presentazione del libro "Il fascismo toscano. Il caso del Valdarno superiore: dimensione locale e prospettiva nazionale" a cura di Christian Satto (Firenze, Aska 2024). Interveranno insieme all’autore, Andrea Giaconi, Comitato pratese per la promozione dei valori risorgimentali, Giorgio Sacchetti, Università di Firenze, Andrea Mazzoni, Comitato pratese per la promozione dei valori risorgimentali. Il volume, curato da Christian Satto, raccoglie saggi di esperti studiosi che indagano gli impatti sociali, politici e culturali del fascismo in Toscana con particolare attenzione alle motivazioni della sua rapida diffusione nella società valdarnese. Christian Satto è ricercatore in storia contemporanea all’università per stranieri di Siena, è presidente del Coordinamento toscano dei Comitati per la promozione dei valori risorgimentali. Si occupa di storia politica italiana tra Ottocento e Novecento e di storia della storiografia. La presenrazione del volume si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma Jitsi Meet