Il Corertex premiato a Ecomondo: "La nostra dedica al distretto"

Un premio dedicato a tutto il distretto. Con questo spirito il Corertex, Consorzio per il Riuso e il Riciclo Tessile ha ritirato a Rimini nell’ambito di Ecomondo il premio per le migliori imprese per l’economia circolare. E con questo spirito il presidente del consorzio, Raffaello De Salvo ha deciso di condividere la soddusfazione per il riconoscimento nazionale con la sindaca Ilaria Bugetti e l’assessora allo sviluppo economico Benedetta Squittieri. Il ritiro del premio è stato anche l’occasione per parlare con il Comune dei temi cari al tessile e in particolare al mondo del riuso e del riciclo. Argomenti come responsabilità estesa del produttore, valorizzazione di riuso e riciclo, e normative internazionali su cui è emersa una volontà comune di collaborare. "Abbiamo ribadito all’amministrazione comunale la piena disponibilità al confronto, al dialogo e a fornire tutti quei suggerimenti necessari per essere sempre più efficaci in sede di confronto su scala europea e governativa – spiega De Salvo -–. La nostra attività su riuso e riciclo è stata ormai riconosciuta su scala nazionale da parte del mondo istituzionale e tutti assieme, dialogando col distretto, vogliamo continuare su questa strada. Solo con un cammino comune e congiunto possiamo tutelare al meglio gli interessi del distretto".

A proposito del premio, in totale sono state 27 in tutta Italia le aziende premiate, nove per ogni settore di economia circolare, edilizia green e neutralità climatica. A istituire per il quattordicesimo anno il premio sono state la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Italian Exhibition Group, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. "Un premio che rappresenta un vanto per il territorio", è il commento della sindaca Bugetti e dell’assessore Squittieri.