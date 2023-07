"Il coraggio dei vinti" a Coiano Romanzo d’esordio di Bianchi

Si chiama Francesco Bianchi, classe 1976, fiorentino di nascita e pratese di adozione. Fa l’analista finanziario da oltre 20 anni e si occupa di analizzare il rischio default di grandi aziende per conto di una multinazionale. Le sue passioni sono però la storia e la scrittura e quest’anno ha scritto il suo primo romanzo "Il coraggio dei vinti", edito da Armando Curcio nella collana Tracce dal passato. Il libro è stato selezionato nella decina finalista inediti al premio Clara Sereni, ha vinto il premio Opera Prima al Premio internazionale Cristina Campo ed è stato selezionato finalista al Premio internazionale 18 maggio. Un ottimo esordio quindi per Bianchi, che giovedì alle 21.30 presenterà il suo romanzo nel giardino della Gualchiera di Coiano in dialogo con il giornalista e scrittore Riccardo Cammelli. "Il coraggio dei vinti" racconta la vera storia di una famiglia di mezzadri durante la seconda guerra mondiale: due dei tre figli dei contadini, Oliviero e Giovanni, prestano il servizio militare, mentre Elio, il più piccolo, riceve la chiamata alle armi dalla Repubblica Sociale dopo il settembre 1943. Tra fughe, diserzioni e carcere, due fratelli si ritroveranno in un campo di prigionia in Germania, mentre il terzo continuerà a lavorare forzosamente per i tedeschi. Proprio quest’ultimo, durante uno dei suoi servizi, si accorgerà che due deportati apparentemente sconosciuti sono invece i suoi fratelli. Giovedì sera a Coiano saranno mostrati i documenti originali di deportazione alla base del romanzo, rintracciati grazie al supporto della banca dati tedesca Arolsen e dell’Archivio di Stato. Una documentazione unica in grado di percorrere tutto il ciclo della storia, fino alla registrazione dei soldati americani al ritrovamento dei superstiti a Norimberga.