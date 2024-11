Il consorzio Corertex convince i big del green

ll consorzio Corertex ha ricevuto il premio delle migliori imprese per l’economia circolare. La cerimonia è avvenuta a Rimini nell’ambito dell’edizione 2024 di Ecomondo, l’evento annuale leader nei settori della green and circular economy. In totale sono state 27 in tutta Italia, nove per ogni settore di economia circolare, edilizia green e neutralità climatica, le imprese o amministrazioni premiate.

Il premio è stato istituito per il quattordicesimo anno dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Italian Exhibition Group, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nello specifico la giuria di esperti e addetti ai lavori ha premiato il Corertex per "la realizzazione del Consorzio per il Riuso e il Riciclo, dove vengono gestiti circa 50mila tonnellate annue di indumenti usati, il 65% destinato al riutilizzo e il 32% al riciclato". La commissione per il Premio Sviluppo Sostenibile era composta dal presidente Edo Ronchi e da: Alessandra Astolfi, Andrea Barbabella, Alessandra Bailo Modesti, Cattani Danilo, Stefano Leoni, Monica Misceo, Fabrizio Tucci. Per le start up imballaggi da Giuseppe Nisi, Michele Tosi, Gianni Squitieri. A ritirare il premio per il Corertex erano presenti il presidente Raffaello De Salvo e il vicepresidente Fabio Marseo.

"Questo premio è un ulteriore riconoscimento del lavoro che come consorzio stiamo portando avanti da anni – spiega De Salvo -. Un percorso che ci vede come interlocutori del settore di riuso e riciclo sui più importanti tavoli territoriali, regionali, nazionali ed europei. Un lavoro che cerca di tutelare un settore importante per l’economia tessile italiana e che aveva la necessità di una rappresentanza forte e unitaria. Ringraziamo gli organizzatori e la giuria del Premio per avere riconosciuto l’importanza del lavoro che come consorzio stiamo portando avanti su scala nazionale per l’economia circolare, e rinnoviamo la nostra disponibilità a continuare a dialogare con ogni istituzione per assicurare sostenibilità, posti di lavoro e sviluppo".