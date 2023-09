I talenti pratesi dello spettacolo. Da Clara Calamai a Francesco. Il tributo dei commercialisti

La festa dei commercialisti, nel giorno del patrono San Matteo, quest’anno è un tributo ai talenti pratesi dello spettacolo, da Clara Calamai a Roberto Benigni, da Pamela Villoresi a Giorgio Panariello senza dimenticare lo sceneggiatore Piero De Bernardi e soprattutto Francesco Nuti, che da poco ci ha lasciato.

"Il Cinema secondo Prato" è il titolo dell’incontro che giovedì 21 settembre alle 17 aprirà le porte del Cinema Garibaldi Milleventi agli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e alla città. Dopo i saluti di rito del presidente dell’Ordine Filippo Ravone, toccherà a Federico Berti, giornalista e critico cinematografico de La Nazione condurre il pubblico in un viaggio fra i tanti talenti – attori, registi, sceneggiatori – che hanno portato il nome di Prato in giro per le sale e i teatri di tutto il mondo. Un viaggio che inizia da Clara Calamai, icona del cinema italiano agli albori, resa famosa negli anni ’40 da film come La cena delle beffe e Ossessione, il capolavoro di Visconti, e apparsa l’ultima volta in Profondo rosso (1975) di Dario Argento. E poi Piero De Bernardi, sceneggiatore di oltre cento film con registi come Mario Monicelli, Carlo Vanzina, Luigi Comencini e Sergio Leone, fra i quali Amici miei e C’era una volta in America. L’attrice di cinema e di teatro Pamela Villoresi, che ha iniziato al Metastasio e ha recitato poi in spettacoli di Strehler e a fianco dei più grandi attori italiani. E non poteva certo mancare Roberto Benigni, dagli esordi con Cioni Mario, fino agli Oscar de La vita è bella.

Tributo speciale a Francesco Nuti, anche lui nato artisticamente sui palcoscenici pratesi, cresciuto con i Giancattivi insieme ad Alessandro Benvenuti e Athina Cenci e approdato poi al cinema da attore e regista con film di grande successo negli anni ’80 e ‘90, come Casablanca, Casablanca, Caruso Pascoski, Donne con le gonne. Infine Giorgio Panariello, protagonista di spettacoli e trasmissioni tv di grande successo.