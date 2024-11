I sindaci contro: "Giù le mani dall’acqua"

Sulla nascente Multiutility Toscana le scelte di quotazione in Borsa o meno, o se l’acqua sia a gestione pubblica o meno, "non devono essere derubricate a scelte tecniche ma sono decisioni politiche". Ci sono "preoccupazioni di ordine tecnico, espresse dal direttore dell’Autorità idrica toscana: c’è il rischio di contenziosi legali sui servizi pubblici" ha detto il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi all’incontro sulla multiutility con i sindaci contro al progetto societario (Agliana, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Borgo San Lorenzo, Cantagallo, Castelfranco Piandiscò, Rufina, Vaiano e Vicchio). E il fronte dei sindaci potrebbe allargarsi. "Stop al bando per il socio privato di Publiacqua e riparliamone".