I presepi viventi di Capezzana e Iolo. Ma che incanto l’arrivo dei Re Magi

Il tradizionale Corteggio dei Magi protagonista ieri a Capezzana, un appuntamento seguito ogni anno da tante persone. Il corteo con i figuranti in costume è partito dal campo parrocchiale e ha attraversato via della Chiesa, via Nesi, via Sotto l’Organo con ritorno alla parrocchia dove i Magi a cavallo hanno portato i doni a Gesù Bambino. Un appuntamento che unisce tutta la comunità: circa cento i figuranti in costume, impegnati in una tradizione che va avanti dal 1996.

Insomma, un appuntamento entrato nella storia di Prato, esattamente come il presepe vivente di Iolo con i suoi oltre 250 figuranti che hanno vestito i panni dei pastori, degli artigiani, dei commercianti, dei soldati romani dell’epoca in cui nacque Gesù. In sottofondo gli zampognari con le tradizionali nenie, e ad accogliere i visitatori l’accampamento dei centurioni romani. Un impegno corale del paese, con la guida della Misericordia, che si rinnova ogni due anni dal 1995, incantando, ogni volta, chi si trova ad assistere al corteo.