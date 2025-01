I portabandiera dell’arte a Venezia. Nella collettiva c’è la Guarnieri

Una mostra collettiva per trasmettere la bellezza emozionale e fare il punto sullo stato dell’arte in Italia. Da oggi Anna Maria Guarnieri (nella foto con Grasso), artista di Poggio a Caiano, è in mostra a Venezia, nelle sale del palazzo Pisani-Revedin in San Marco, in una collettiva che resterà aperta sino al 3 febbraio. Ad organizzare questa mostra è il professor Giorgio Gregorio Grasso, critico d’arte: "Questi artisti - spiega - vogliono dire basta alla rappresentazione dell’arte con banane ed escrementi, vogliono dire basta all’arte solo concettuale tanto osannata dalla Biennale di Venezia, ma che non trasmette bellezza emozionale". Per questa rassegna d’arte internazionale sono stati pubblicati due cataloghi che radunano le opere di ben 1200 artisti, tra i quali sono stati selezionati dalla commissione scientifica, presieduta dal professor Grasso, 257 artisti che espongono le loro opere. "L’intento - aggiunge Grasso - è quello di far vedere al grande e vasto pubblico l’arte onesta, quella ancora fatta di abilità manuale e intellettiva, quella che vuole stupire per bellezza e tuttavia esprimere anche concetti".

Anna Maria Guarnieri è una pitto-scultrice ed ha esposto in Italia e all’estero, realizzato i drappi del palio di Volterra e lo stendardo dell’Assedio alla Villa di Poggio. Le sue pittosculture rappresentano le antiche civiltà, si ispirano ad opere come la Divina Commedia e nel 2022 ha presentato a Ravenna “Il sommo tra la perduta gente“ dedicata a Dante Alighieri. Sempre nel 2022 a Serravezza ha vinto il premio internazionale “Michelangelo Buonarroti“. In Toscana ha allestito personali in Regione e sino al 6 gennaio era in esposizione a San Gimignano.

M.S.Q.