I Medicei per le donne. Tutti gli appuntamenti

Pranzi, aperitivi, spettacoli teatrali e visite guidate per celebrare la "Giornata internazionale contro la violenza sulle donne". Da venerdì nei Comuni medicei tante iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tragico problema e tenere alta l’attenzione. Venerdì e sabato alle 21, nell’ex cinema di Seano in via San Giuseppe va in scena "Arcobaleno alla finestra" con la compagnia "I riuniti per caso". E’ un lavoro che parla del femminicidio, della rabbia del figlio nei confronti del padre e della difficoltà del perdono. Ingresso ad offerta libera, senza prenotazione. Sarà presente lo stand dell’associazione Festa Santissimo Crocifisso con dolci, thè, cioccolata calda.

A Poggio, sabato alle 11 alle Scuderie ci sarà la presentazione del libro "Violenzissima" di Ilaria Bonuccelli. Interverrà l’assessore alla cultura Diletta Bresci. Domenica alle 13, a Seano, al ristorante I’Prugnolo pranzo di beneficenza con ricavato a favore del Centro Antiviolenza La Nara a cura dell’associazione Civicamente Carmignano. Info e prenotazioni al 370 3374500. Sempre domenica alle 20, nella sede dell’associazione Pandora in via Don Milani a Seano, apericena con ricavato a favore del Centro La Nara. Prenotazioni: 389 8394851. A seguire, alle 21.30, la compagnia teatrale Unicorno porterà in scena un testo di Matteo Mino Dall’Olmo "3° piano, interno 4".

Martedì alle 21 alla casa-studio Quinto Martini in via Baccheretana ci sarà una visita guidata gratuita sul tema "Libertà è bellezza", a cura di Stefania Martini, per piccoli gruppi alternati, con un focus sulle figure femminili ritratte dal maestro seanese. Prenotazioni entro il 21 novembre scrivendo a: [email protected].

M. Serena Quercioli