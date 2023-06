I Carabinieri in festa per i 209 anni di storia dell’Arma

I carabinieri del Comando Provinciale oggi alle 18, in Piazza Santa Maria delle Carceri, festeggeranno i 209 anni di storia dell’Arma. La cerimonia militare vedrà schierato un Reparto di formazione composto da personale delle diverse specialità ed articolazioni operanti nella provincia pratese, nonché volontari dell’Associazione nazionale carabinieri (Anc). Saranno inoltre presenti veicoli con allestimenti speciali in uso alla sezione radiomobile e alle stazioni, nonché mezzi dell’Anc impiegati in compiti di protezione civile. Verrà infine allestito uno stand con uniformi storiche dell’Arma, materiale editoriale e gadget per i più piccoli. Nel corso della cerimonia saranno consegnati riconoscimenti a quei militari che si sono particolarmente distinti nel corso di attività di Polizia Giudiziaria o di soccorso alla popolazione. D’intesa con l’Ufficio scolastico provinciale saranno inoltre consegnati attestati a tre studenti pratesi che hanno dato prova di elevato senso civico e solidarietà. Un riconoscimento particolare, infine, verrà riservato al carabiniere in congedo Dante Nesi, di 101 anni, reduce del secondo conflitto mondiale. La cerimonia sarà impreziosita dalla musica, con il soprano Sara Chirici che intonerà l’Inno Nazionale e un gruppo di studenti del Cicognini che canteranno l’Inno alla gioia.