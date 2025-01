"Grazie di cuore Prato". La firma è delle azzurre

"Un ringraziamento al Comune di Prato nella persona della sindaca Ilaria Bugetti ed alla società Prato Calcio a 5 che hanno reso queste giornate perfette".

Il Ct della nazionale femminile di calcio a cinque Francesca Salvatore ci tiene a far sapere, al termine di una serata storica per la sua squadra, di essere ancora una volta riconoscente nei confronti di una città che da sempre è amica delle azzurre e che è anche una sorta di portafortuna per loro.

Anche stavolta, infatti, al Pala Kobilica l’Italia è riuscita a siglare un risultato molto importante: per la prima volta è riuscita a battere il Portogallo, una delle migliori formazione al mondo.

Il primo successo con le lusitane è arrivato dopo aver sfiorato l’impresa nella prima partita giocata a Prato e persa solo per 3-2 e dopo ben otto tentativi che si erano conclusi con un bilancio piuttosto netto in senso negativo: sei sconfitte e due pareggi. E l’1-0 di Prato lascia davvero ben sperare per le imminenti qualificazioni al primo Mondiale della storia, in programma a novembre nelle Filippine, dove le due squadre si ritroveranno di nuovo di fronte.

"Volevamo far capire a tutti che l’Italia c’è ed è consapevole dei propri mezzi – ha commentato a fine match la Ct - e oltre la prestazione finalmente anche il risultato l’ha dimostrato. Siamo compatte, unite e a marzo arriveremo pronte. Ora viene la parte più bella, sperando di godercela con l’orgoglio e l’emozione di questa sera".

E la domanda a questo punto non può che sorgere spontanea: perché non giocare di nuovo a Prato anche qualche gara delle qualificazioni?

Massimiliano Martini