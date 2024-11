Gli allievi di Mayumi. Domani il recital al Ridotto del Politeama

Arie d’opera, da camera e perfino musical in un concerto-saggio della numerosa classe di canto di Mayumi Kuroki, soprano e stimata docente: domani alle 16 al Ridotto del Politeama. Quattordici giovani cantanti accompagnati al piano da Nicola Mottaran per Mozart, Schubert,Vivaldi, Gluck, Rossini, Donizetti, Mascagni (Ave Maria), Gounod, Giordano (Andrea Chenier), Verdi (Don Carlo), insieme a Morricone (C’era una volta il West), Bixio (Parlami d’amore Mariù), Webber (Memory). Ecco i nomi delle giovani promesse: Barbara Andreini,Francesca Andreini,Giorgia Bardelli, Gaia Baroncelli, Ileana Di Vecchio,Sara Fortinguerra, Gabriella Lazzeri, Agnese Magnolfi, Silvia Micaletto, Tosca Passalacqua, Sae Suzuki, Daniela Innocenti, Matteo Bagni, Gabriele Pierini. Da segnalare: Ayako Miura, un’allieva giapponese, che ha vinto a Tokyo un prestigioso concorso di Lieder tedesco, e Sae Suzuki che ha vinto un’audizione per partecipare alla produzione di Traviata della Scuola nel nome del grande direttore d’orchestra Seiji Ozawa, con l’allestimento di Metropolitan Opera.

G.G.