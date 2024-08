Gira di notte con mazza, forbici e sfollagente telescopico, denunciato a Prato

Prato, 21 agosto 2024 - Denunciato dalla polizia di Stato per porto abusivo d'armi un 52enne a Prato trovato in piena notte a circolare in strada con una mazza da baseball, grimaldelli artigianali, forbici da piccolo taglio, uno sfollagente telescopico in metallo e un cacciavite, dei quali lo stesso conducente rivendicava la paternità. La mazza da baseball era al fianco del sedile conducente pronta all'uso. Il controllo c'è stato intorno alle 3 della notte scorsa in zona Ciliani ed ha riguardato una vettura con quattro persone a bordo, di cui tre hanno precedenti di polizia. Lo stesso 52enne ha precedenti penali. Gli oggetti gli sono stati sequestrati e lui è stato denunciato in stato di libertà. Il controllo è stato finalizzata alla prevenzione e contrasto dei fenomeni delittuosi che minano la percezione della collettività.