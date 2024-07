Giovedì di luglio al debutto. L’invito dei commercianti:: "Vivete e riempite il centro. Iniziative in ogni strada"

Nonostante il pochissimo tempo a disposizione amministrazione, commercianti e associazioni di categoria sono riuscite a mettere insieme i tasselli per non rinunciare ai giovedì di aperture serali in serali in centro. Shopping e intrattenimenti fino a mezzanotte per invitare quante più famiglie possibile a vivere le strade all’interno delle mura storiche. La manifestazione che va avanti ormai da oltre 15 anni lega lo shopping nelle ore più fresche della giornata a momenti intrisi di musica, degustazioni, intrattenimento per i più piccoli e molto altro ancora. Il tutto, in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi, incentivo ulteriore alla frequentazione del centro.

Si parte domani poi l’11, 18 e 25 luglio, le vie e le piazze del centro saranno percorse da una serie di iniziative pensate per promuovere la socialità di residenti e visitatori. In via Mazzini – rinominata Mazzini Street dai commercianti - si terranno mostre di dipinti e laboratori di pittura libera, letture animate per bambini, intrattenimenti musicali, degustazioni di vino e prodotti locali, insieme ad uno stand per fare treccine colorate e ad un mercatino vintage.

Poco più in là attività simili si svolgeranno in via Muzzi, con Botteghe sotto le stelle, mentre in via Guasti il manifesto sarà Blooming Guasti, allusione esplicita al fatto che i giovedì sera sono pronti a sbocciare. In piazza Santa Maria delle Carceri, nel frattempo, ecco I giovedì delle Carceri, con visite sotterranee, degustazioni, musica e animazione. In via Pugliesi, invece, arriva Pugliesi Sonora: quattro serate con accompagnamento musicale che dall’aperitivo alle 18 si estenderà fino alle 23, facendo da colonna sonora agli acquisti. Un’iniziativa, questa, che realizza per la prima volta una forma di dialogo tra i negozianti e i locali serali, anche in collaborazione con la vicina via Settesoldi e con i residenti.

Inoltre, su impulso dell’artista Lauraballa, in alcuni negozi del centro verranno esposte alcune opere dell’artista Tommaso Bartoloni, accompagnate da visite guidate. "È un appuntamento irrinunciabile perché rappresenta una bella occasione per vivere il centro - afferma la sindaca Ilaria Bugetti - Una formula semplice che ogni anno può essere arricchita da idee e varianti per renderla più attrattiva e adattabile alle esigenze della città e degli organizzatori. In estate è tutto più facile ma siamo al fianco delle attività commerciali per far vivere il centro tutto l’anno. Partiamo da qui".

Per Tiziano Tempestini direttore di Confcommercio Pistoia e Prato "i giovedì sera di luglio rappresentano una modalità collaudata per valorizzare il lavoro dei negozi. Adesso l’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente questi appuntamenti".

Obiettivo chiaro per Ascanio Marradi direttore di Confesercenti Prato: "Creare un vero e proprio centro commerciale a cielo aperto, dove tradizione e innovazione si incontrano, offrendo a cittadini e turisti un’esperienza unica di shopping e intrattenimento".

Silvia Bini