Gianni Cenni e il centro: "Riportare uffici pubblici più decoro ed eventi"

Uffici e funzioni pubbliche per restituire vitalità al centro storico. E’ una delle proposte di Gianni Cenni, candidato sindaco del centrodestra, che in questi giorni ha continuato la sua campagna di ascolto sul territorio incontrando a più riprese gli imprenditori del centro. "E’ importante cominciare a pensare al progressivo trasferimento di funzioni pubbliche quali, ad esempio, il complesso degli uffici giudiziari. Per fare questo, serve prima di tutto individuare edifici consoni a questo scopo attraverso una ricognizione del patrimonio immobiliare disponibile", aggiunge. Secondo Gianni Cenni riportare uffici e servizi in centro significa portare flussi importanti di persone con ricadute positive contro uno dei problemi che più vengono richiamati: la poca presenza di gente, soprattutto in certe fasce orarie e in certe aree. "E’ chiaro che serve un ripensamento totale di tutto un sistema che è a corredo e servizio, come ad esempio, i parcheggi – spiega –. Nel mio programma si parla di rivisitazione degli attuali stalli, di agevolazioni per la sosta e della costruzione di un parcheggio interrato nel futuro Parco urbano che servirà non solo per la nuova sede della municipale, ma anche per chi vorrà lasciare l’auto a ridosso dell’ingresso al centro storico. Una infrastruttura che amplierà notevolmente l’offerta dei parcheggi a beneficio di tutti, anche dei commercianti naturalmente".

L’obiettivo di rivitalizzazione del centro storico si raggiunge anche con azioni a breve termine: il decoro è tra queste. "Pulizia, ordine, rivisitazione e maggiore sintonia degli arredi urbani – dice Gianni Cenni – e quando parlo di pulizia e ordine mi riferisco anche ai tanti fondi vuoti che se tenuti a modo eliminano il senso di abbandono e degrado che si riflette anche sulle vetrine in attività. Il candidato del centrodestra parla anche di rilancio delle aperture straordinarie dei negozi nel periodo estivo: "Una iniziativa che per qualche anno ha funzionato rispondendo agli obiettivi che si era posta – il commento – ma nel corso del tempo sono mancati gli investimenti, sono mancate l’organizzazione di eventi ed iniziative a corredo, e una comunicazione incentivante per i commercianti. Serve rimettere in piedi un dialogo con le associazioni di categoria, un confronto sulle vere esigenze di chi in centro storico ha investito e continua ad investire".

