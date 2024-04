Gasparri lancia Forza Italia e il candidato sindaco Cenni: "Pronti a cambiare la città"

Sarà il senatore ed ex ministro Maurizio Gasparri a lanciare stamani la campagna elettorale di Forza Italia e dei candidati sindaci del centrodestra. Il capogruppo azzurro a Palazzo Madama stamani a mezzogiorno sarà al comitato elettorale di piazza San Francesco, insieme ai vertici regionali e provinciali del partito, ai candidati sindaci di Prato Gianni Cenni, di Montemurlo Lorenzo Marchi e di Cantagallo Lorenzo Santi. "Forza Italia ha lavorato alacremente e con continuità in questi anni – dice la deputata e coordinatrice provinciale Erica Mazzetti –, tornando a essere un interlocutore rispettato, perché c’è una parte, una grande parte della città, laboriosa e moderata, che non si riconosce nelle semplificazioni populiste o nei rendering senza costrutto e che chiede, urgentemente, concretezza. La nostra Prato affronta uno dei momenti più difficili della sua storia recente, c’è bisogno di un’agenda nuova. Solo con Gianni Cenni sindaco siamo certi che si possa programmare e realizzare tutto ciò di cui la città ha bisogno per uscire dalla cappa voluta dalla sinistra – conclude –, dopo dieci anni di annunci e sperpero di soldi pubblici senza risultati".

Continuano intanto gli incontri sul territorio del candidato sindaco Gianni Cenni. Questo pomeriggio incontrerà i cittadini di Iolo alle 14, presso la sala da ballo Grace in piazza Bianchini. Domani alle 18 sarà al polo sportivo di via Toscanini a San Paolo, seduto fra il pubblico della partita della Union Basket. Gli incontri servono perfezionare il programma elettorale che, nelle intenzioni del candidato, dovrà essere il frutto della massima condivisione e del confronto con tutte le realtà del territorio e con i cittadini che possono fornire un contributo prezioso per la conoscenza approfondita delle zone in cui vivono.