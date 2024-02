Certe lezioni vanno oltre la data della fondazione di Roma o il calcolo della radice quadrata. Riguardano l’educazione e il rispetto. Piccoli mattoncini per formare gli adulti di domani. Il Convitto Cicognini ci prova, lanciando una sfida ai ragazzi: tenere in ordine l’aula. Via le cartacce, il materiale scolastico va rimesso in ordine. Lezione di ’pulizia’ e in cattedra ci sono i bidelli, che daranno un voto alle classi. Certo, il voto non andrà a incidere sulla pagella, ma l’esperienza, quella sì, andrà ad arricchire i ragazzi. Chissà che poi il ‘compito’ non lo facciano anche a casa. Qualche vestito in meno in giro... Non si vince nulla (anzi, un gelato a fine anno offerto dalla scuola), ma si cresce. Anche così.