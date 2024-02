Flash mob contro lo spreco alimentare

Flash mob stamani dalle 10 alle 11.30 in piazza delle Carceri per il progetto Lego - Build the Change, promosso da Save the Children e svolto dagli educatori del Punto Luce di Prato della Coop. Di Vittorio alle scuole De Andrè e Buricchi ed in corso anche alle scuole Zipoli. Il progetto vede la sua conclusione con la realizzazione di un flashmob contro lo spreco alimentare.

La manifestazione rientra nel programma mondiale di responsabilità sociale promosso da Lego Foundation e Save The Children attraverso il quale giovani di tutto il mondo possono esprimere le proprie speranze e sogni per il futuro attraverso i Lego bricks. Partecipa anche il cantante Blebla che canterà insieme ai bambini e alle bambine la canzone "Non mi rifiuto".