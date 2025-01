Film di mercoledì. Al Garibaldi ecco il cineforum

Torna al Garibaldi il cineforum del mercoledì (alle 20.30) con una serie di film, che hanno in comune la partecipazione ai festival internazionali più importanti, i premi, le ottime critiche e il successo di pubblico. Il primo appuntamento mercoledì prossimo è con L’orchestra stonata di Emmanuel Courcol, in versione originale francese con sottotitoli in italiano: una commedia brillante, colta e profonda, in grado di affrontare (e suonare) in modo leggero, ironico e coinvolgente molti temi complessi come il dramma familiare del rapporto con la malattia. Un film che, come una sinfonia, riesce ad emozionare, commuovere e divertire anche grazie agli azzeccati protagonisti ed ai suoi continui, e ben dosati, cambi di registro.

Il secondo titolo, il 5 febbraio, è La Stanza accanto, l’ultimo film di Pedro Almodovar (versione originale inglese con sottotitoli), con due grandi interpreti, Tilda Swinton e Julianne Moore. La malattia di una delle due protagoniste diventa pretesto per il trionfo del libero arbitri e dell’amore per la bellezza.

Il 12 febbraio ci sarà Conclave di Edward Berger, tratto dall’omonimo romanzo di Robert Harris. Attraverso un racconto intricato e coinvolgente, si propone di far luce sull’assoluta complessità dell’animo umano, raccontando, quasi come un esperimento sociologico, le vicende di un gruppo di persone rinchiuse in un unico luogo con poche possibilità di interazioni con l’esterno.

Mercoledì 19 febbraio Le occasioni dell’amore di Stephane Brizé: è la la storia di Mathieu e Alice (Guillaume Canet e Alba Rohrwacher). Lui vive a Parigi ed è un famoso attore, lei in una località di mare della Francia occidentale e fa l’insegnante di piano. Due persone che si erano amate 15 anni prima, che si sono separate e hanno preso strade diverse fino a un nuovo incontro fortuito. Una riflessione sulle conseguenze delle scelte, sul tempo che passa e sui conti da fare con il rimorso.

L’ultimo mercoledì di febbraio, il 26, ci sarà Maria di Pablo Larraìn, che ripercorre gli ultimi giorni di Maria Callas e che, anche grazie all’intensa interpretazione di Angelina Jolie, porta sullo schermo la figura di una donna straordinaria e fragile, in lotta con i propri fantasmi. Questi i titoli del "primo tempo" della rassegna. A marzo inizierà il secondo.