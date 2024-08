Fico, si apre la sagra di Bacchereto. Goloso dall’antipasto fino al dolce. È tradizione che resiste da 48 anni

Settembre è tempo di sagre a Carmignano e qualcuna sfiora il mezzo secolo di vita.

A Bacchereto dal 6 al 15 settembre c’è la 48ª "Sagra del Fico". Il fico è un frutto tipico di Carmignano e in questo caso si parla di fichi freschi, utilizzati in cucina per tante specialità che vanno dai primi ai dolci. La sagra è organizzata dalla Polisportiva Bacchereto e abbina la gastronomia al divertimento. E’ una tradizione che resiste da ben 48 anni ed è gestita interamente dai volontari. Per ogni serata c’è un piatto tipico: il 6 la minestra di pane, il 7 le penne alla boscaiola, l’8 e il 15 le penne al fico, l’11i rigatoni alla pecora e pecora in umido, il 12 i rigatoni al cinghiale e cinghiale in umido, il 13 la polenta ai funghi e il 14 le pappardelle alla lepre.

La cucina propone poi altri primi piatti (dalla pasta al pomodoro al ragù), secondi a base di carne (alla griglia, in umido), contorni e dolci naturalmente a base di fichi. L’intrattenimento vedrà la presenza in piazza Verdi ogni sera di artisti diversi, per ballare o ascoltare buona musica: si parte con "Chaos at the disco" (ore 21) il 6, poi il 7 musica con Samwell DJ Set e l’8 Evo Tre Live Music per una serata all’insegna del rock. Mercoledì 11 spazio al torneo di briscola a coppie (primo premio due prosciutti) e il 12 di nuovo musica con gli "Habanero Cover Band" e il 13 torneo di burraco. Sabato 14 gli ospiti musicali saranno "Rock in movie" con le colonne sonore rock dei film. Gran finale il 15 con gli "Energy Star". Prenotazioni tavoli: 055.8717175 oppure scrivere a: [email protected].

A Poggio alla Malva, invece, il circolo "Naldi" propone la 36ma "Sagra della polenta, funghi porcini e cinghiale" il 14 e 15 e il 21 e 22 settembre. Questa sagra offre tutti i sapori autunnali, in particolare per coloro che sono appassionati di pietanze a base di cinghiale ma ci saranno anche altre carni.

Polenta e funghi sono piatti tipici del periodo e la cucina offrirà poi altre prelibatezze: antipasti, primi, altri secondi di carne e dolci. La prenotazione dei tavoli è obbligatoria solo per la domenica a pranzo: 331.2160236. Si mangia al coperto nei locali del circolo.

M. Serena Quercioli