Festival femminista. Gli appuntamenti del fine settimana

Due appuntamenti domani con il Festival Femminista, a cura di Ipazia. Alle 16.30 al Pecci ci sarà il talk "Zitte mai" con la giornalista Corinna De Cesare e le attiviste Federica Fabrizio e Nogaye Ndiaye: si parlerà di microaggressioni, discriminazioni di genere e frasi sessiste che possono essere rivolte nei diversi contesti della vita quotidiana, affrontando la questione anche da un punto di vista più pratico, in stretto dialogo con il pubblico. Alle 14,30 è invece previsto un percorso itinerante in centro storico alla scoperta della genealogia della Prato delle donne. Anche la biblioteca Lazzerini sarà la cornice di uno degli appuntamenti in programma: domenica alle 16.30 per la rassegna Incontri con l’autore Azzurra Rinaldi, economista, direttrice della school of gender economics dell’università Sapienza di Roma parlerà del suo libro Le signore non parlano di soldi (Fabbri editore) insieme ad alcune rappresentanti dell’associazione Ipazia. In un paese come il nostro in cui il 33% delle donne non possiede un conto corrente a suo proprio nome, l’autrice affronta il tema della violenza economica e di come l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne passi anche attraverso il denaro.