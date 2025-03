Festa Capodanno. Le visite guidate d’Annunciazione

Non solo folklore e tradizione ma anche un’occasione per immergersi nell’arte e nelle tante bellezze di casa nostra. Benvenuti al Capodanno dell’Annunciazione che quest’anno porterà a Prato da venerdì a domenica i festeggiamenti del Capodanno toscano e ci accompagnerà nel prossimo fino settimana alla scoperta di tanti tesori d’arte, con visite guidate a ingresso libero curate dalla cooperativa Prato Cultura, per le quali sono aperte le prenotazioni, obbligatorie.

Itinerari che ci condurranno dentro scrigni preziosi e poco conosciuti anche ai pratesi, come la Chiesa dello Spirito Santo, su cui sarà incentrata la visita guidata di sabato 22 marzo, alle 11, che svelerà una preziosa perla del Trecento grazie alla mano di maestri celebri legati a Prato, in primis Filippo Lippi. L’interno, a navata unica, con soffitto a capriate lignee e pareti intonacate racchiude pregevoli dipinti tra cui l’Annunciazione di Jacopo di Cione, la Presentazione al tempio di Filippo Lippi e la Madonna col Bambino, Sant’Anna e santi di Michele Tosini e Ridolfo Ghirlandaio.

Un’altra pagina del Trecento è quella che si racconterà domenica 23 marzo: porte aperte eccezionalmente per la cappella della Sacra Cintola nel Duomo, alle 15. Solitamente non accessibile al pubblico, questa cappella rappresenta un autentico gioiello, concepito per custodire la preziosa reliquia mariana, con le pareti interamente affrescate da un grande maestro come Agnolo Gaddi che intrecciano una storia di arte, fede e devozione.

Per partecipare alle due visite guidate occorre la prenotazione via mail a [email protected] o telefonare al 340 5101749.

E a proposito di Capodanno dell’Annunciazione, domenica 23 marzo, giotanata conclusiva dei festeggiamenti, è prevista l’apertura con ingresso a solo un euro per i musei del centro storico: il Museo dell’Opera del Duomo sarà aperto dalle 13 alle 17; il Museo di Palazzo Pretorio dalle 10.30 alle 18.30 e il Museo del Tessuto dalle 15 alle 19.