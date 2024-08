Ferragosto al Pretorio. C’è l’apertura notturna

Per Ferragosto, Palazzo Pretorio apre eccezionalmente le sue porte anche in orario notturno. L’ultimo ingresso è previsto per le 23.30. I visitatori potranno approfittarne per visitare gratuitamente il museo, uno scrigno prezioso che racchiude gioielli di inestimabile valore che raccontano la storia di Prato, come le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, le grandi pale d’altare dipinte da Bilivert e Balassi, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini, e altre ancora; un catalogo che spazia dal XIV secolo fino alle opere contemporanee di Klein e Pistoletto. Inoltre, fino al 9 settembre si può visitare a Palazzo Pretorio la mostra "Tamagnini".

Mirabile avventura d’arte, a cura di Giulia Ballerini: l’omaggio ad un artista che torna protagonista nella scena espositiva della città dove ha sempre vissuto e lavorato. In esposizione, un nucleo di trentadue opere che copre l’arco temporale della lunga carriera di Primo Tamagnini, divise in due sale al piano terra: nella prima sono esposte le opere degli ultimi venti anni (tra cui alcune appena realizzate quest’anno), nella seconda è in mostra una retrospettiva di tutte le fasi attraversate dall’artista, dagli esordi fino al 2010 circa.

Un lungo percorso espositivo, che parte dal lirismo delle origini dei suoi olii su tela degli anni Settanta, passando agli splendidi polittici della sua fase più matura tra gli anni Ottanta e Novanta; non mancano anche alcune installazioni metalliche, che testimoniano la continua crescita stilistica di Tamagnini. In mostra infine un ampio nucleo di opere del suo periodo attuale, inedite e finora mai esposte.