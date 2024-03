Farmacom investe a Santorezzo. Una nuova farmacia entro l’estate

Più servizi a Santorezzo. Nella frazione di Montemurlo aprirà la terza farmacia comunale Farmacom. La società consortile di cui fanno parte il Comune di Montemurlo, socio di maggioranza, quello di Vernio, Poggio a Caiano e Carmignano, ha acquisito un immobile di circa 250 metri quadrati in via Labriola nei pressi del polo commerciale, dove già si trovano una pasticceria, un centro estetico, un negozio di abbigliamento e una palestra.

Una zona centrale della frazione sempre molto frequentata. La farmacia porta così un importante servizio sanitario e di prossimità per tutti i cittadini di Santorezzo che fino ad oggi erano costretti a spostarsi a Bagnolo o ad Oste. Nello spazio sorgerà un negozio per la vendita di farmaci, il laboratorio galenico per le preparazioni di medicinali personalizzati e un magazzino. I lavori di ristrutturazione dell’immobile sono già iniziati ed entro l’estate la farmacia sarà aperta, anche se la speranza è di poter anticipare i tempi di apertura alla fine della primavera. Nei giorni scorsi il sindaco Simone Calamai ha fatto un sopralluogo nell’immobile di via Labriola che ospiterà la nuova farmacia: "Sono iniziati i lavori di una nuova farmacia Farmacom di Santorezzo. Siamo molto soddisfatti di questo risultato perché siamo convinti che sia importante dare servizi di qualità a tutti i nostri cittadini. Le farmacie di Farmacom non sono solo negozi dove acquistare farmaci ma sono veri e propri luoghi di salute, dove trovare personale preparato e pronto a fornire consigli e consulenze e una serie di servizi diagnostici di base. Con la nuova farmacia si va ad arricchire la presenza di farmacie comunali sul territorio". A Montemurlo le altre farmacie Farmacom si trovano a Fornacelle lungo via Montalese e a Oste.

L’azienda Farmacom nasce nel gennaio del 2003 come consorzio e riunisce le farmacie comunali di Montemurlo e Poggio a Caiano, successivamente si unisce anche la Farmacia Comunale di Vernio e quindi Carmignano.L’intento è stato quello di migliorare orari e servizi per la cittadinanza e apportare efficienza e innovazione. Nel giugno del 2006 la farmacia Comunale 2 di Fornacelle-Montemurlo, si trasferisce nei nuovi locali di via Montalese, 621 e nel 2010 la farmacia Comunale 1 di Oste-Montemurlo si trasferisce nella nuova sede della Misericordia. Anche gli studi medici della Farmacom si sono trasferiti nella medesima sede con l’ampliamento del numero degli ambulatori con medici di base e vari specialisti.