Elezioni, oggi il primo faccia a faccia

Partono i confronti pubblici fra i candidati sindaco di Poggio a Caiano, il primo cittadino uscente Francesco Puggelli e lo sfidante Riccardo Palandri, in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio. Oggi (con inizio alle 18,30) al circolo Ambra è in programma un confronto all’americana tra i due candidati del centrodestra, Riccardo Palandri appunto, e del centrosinistra (che ha riproposto il sindaco uscente) al quale cittadini, artigiani, imprenditori, associazioni possono assistere. Il dibattito è promosso e organizzato da Confartigianato Imprese Prato e i temi che verranno proposti ai due candidati sono quelli che più interessano gli operatori economici ma, più in generale, la qualità della vita dell’intera cittadinanza poggese. Moderatrice dell’incontro sarà la giornalista Eleonora Barbieri.

Dopo il primo faccia a faccia di stasera a maggio sarà il turno di Confcommercio: il 9 maggio alle 15, infatti, Palandri e Puggelli si confronteranno sui temi della campagna elettorale e in particolare quelli che riguardano il commercio, il turismo e le attività associate. Il luogo è ancora da decidere e verrà comunicato nei prossimi giorni. Si parlerà anche di Tari e di viabilità, due argomenti che certamente stanno a cuore ai poggesi che dovranno recarsi alle urne e anche alle imprese, alle prese con la non facile ripartenza post Covid.

re.po.