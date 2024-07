Elettricista cade dal tetto della scuola: è grave

Prato, 4 luglio 2024 - Un elettricista di 57 anni è caduto nel corso della mattinata (erano circa le 9:30) dal tetto della scuola primaria Valeria Crocini di San Giorgio a Colonica, dove sono attualmente in corso i lavori di ristrutturazione. L'uomo, dipendente di una ditta di Poggio a Caiano che si sta occupando dell'istallazione dell’impianto fotovoltaico, ha perso l'equilibrio ed è volato a terra, sbattendo contro una panchina e rimanendo poi steso al suolo privo di sensi. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza della Pubblica Assistenza Prato Sud, che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale fiorentino Careggi, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sono intervenuti anche i tecnici dell’Asl e i carabinieri. E' in fase d’accertamento il rispetto delle misure di sicurezza.