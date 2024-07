EatPrato - Da chiostro a chiostro. La due giorni di enogastronomia per assaporare le eccellenze locali

Cucina tipica pratese, vini del Montalbano e quest’anno anche i piatti della tradizione cinese. Oggi e domani c’è "EatPrato. Da chiostro a chiostro", organizzato da Confesercenti Prato nell’ambito di "Vetrina Toscana" nei chiostri di San Domenico, Sant’Agostino e dello Spirito Santo dalle 19 alle 23. Quest’anno gli spazi crescono con l’inserimento del chiostro della chiesa dello Spirito Santo. "EatPrato – spiega il presidente provinciale di Confesercenti Prato Stefano Bonfanti – vuole essere l’anello di congiunzione tra turismo e tradizioni del nostro territorio. Confesercenti Prato ha deciso di riproporre anche per il 2024 la manifestazione che negli ultimi anni ha avito un notevole successo. Abbiamo lavorato per trasformarla in un’attrattiva non solo per Prato, ma per l’intera area metropolitana".

Fa il proprio debutto il ristorante "Ravioli di Cristina" che proporrà un piatto della cucina cinese. "Cibo e vino – sottolinea Renzo Bellandi, presidente dei ristoratori aderenti a Confesercenti Prato – hanno ormai abbandonato la veste di meri prodotti alimentari, divenendo interpreti e massima espressione del territorio, delle comunità che ci vivono, del rapporto uomo-natura. Non più semplici comparse ma veri protagonisti nella ricerca del gusto". All’apertura interverranno il sindaco Ilaria Bugetti e il presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise. Ecco le pasticcerie presenti in Sant’Agostino: Nuovo Mondo, Peruzzi, Guastini e Mannori. Nel chiostro dello Spirito Santo musica jazz dal vivo dove si potranno sorseggiare long drink, birre e cocktail preparati dal Caffè Coppini e per il vino ci penseranno i sommelier di Atipico per la strada dei vini di Carmignano e le Colline di Leonardo per la strada dei vini del Montalbano. I cocktail saranno affidati a Mag56 mentre la birra sarà servita da Mosto di Malto. In San Domenico, i ristoranti saranno: G...I Doc Ristobistrò, Edonè pizzeria contemporanea, la Cornice del Gusto, osteria Il Cantiere, Il Fienile, Interludio, 2 Marmocchi, Ravioli di Cristina, Mosto di Malto, Megabono, Mag56.

Durante le serate sarà possibile visitare la sala capitolare e l’antico refettorio di San Domenico; la sala capitolare e la cappella di San Michele in Sant’Agostino e tutti i dipinti del chiostro dello Spirito Santo. Le consumazioni si acquistano tramite token alle casse dei chiostri oppure nella sede di Confesercenti in via Pomeria. E’ possibile acquistare sia piatti singoli che pacchetti al prezzo indicato nel menù.

M. Serena Quercioli