E Tosca canta Sarà per te: "Un piccolo capolavoro"

La grande cantante Tosca ha reso omaggio a Francesco Nuti, interpretando uno dei suoi cavalli di battaglia: "Sarà per te" portata al successo al festival di Sanremo 1988. Durante un suo concerto, alcuni giorni fa l’interprete romana ha riproposto il celebre brano in una nuova versione, struggente e toccante. Oltre la musica, Tosca ha poi postato la sua esibizione sui suoi profili social, arricchendola con belle parole nei confronti di Cecco: "Un grande personaggio troppo presto dimenticato, forse per un tramonto che non gli ha reso giustizia", ha scritto. "Eppure per un decennio, Francesco Nuti insieme a Verdone, Troisi e Benigni, è stato uno dei quattro assi del cinema italiano. Tra le cose che più ho amato di lui – ha aggiunto – c’è un piccolo capolavoro musicale che ho rivisitato in occasione dell’appuntamento con D’altro Canto dedicato al cinema. Ecco il mio omaggio a questa enorme anima fragile". E la versione di Tosca è solo l’ultima di una serie di "cover" indimenticabili. Prima fra tutte la versione di Mina, contenuta nell’album "Uiallalla" uscito nel 1989, insieme ad altri brani "evergreen" della musica leggera italiana come "La pelle nera", "Una lunga storia d’amore", "Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi". Molti anni più tardi sarà Marco Masini a dare nuova vita al brano scritto dal cugino di Nuti, Riccardo Mariotti, ispirandosi ad una storia d’amore che stava finendo. Masini scelse di riportare quel brano laddove tutto era cominciato: sul palco del teatro Ariston durante il festival di 36 anni fa. Masini ne fece una nuova versione nella serata dedicata alle canzoni entrate nella storia, riscuotendo un grande successo e continuando poi a proporla negli anni, durante i suoi concerti. Recentemente anche il cabarettista Andrea Agresti si è trasformato in Francesco Nuti a "Tale e quale show" riproponendo la hit.

Pochi giorni fa durante la trasmissione di Rai Due "Bella mà" condotta da Pierluigi Diaco, la cantante Rita Forte ha ricordato la bellezza di quella canzone e il talento di Francesco. E tutto lo studio ha riascoltato quel brano nella versione originale, con tanti applausi e standing ovation finale. Dunque "Sarà per te" è ormai un brano senza tempo che in quel Sanremo del 1988 si classificò al dodicesimo posto con 556.824 voti battendo però Califano, Zarrillo, Bertè, Di Capri, De Piscopo, Matia Bazar, Drupi, Ron, New Trolls, Bonocore, Sorrenti.

Federico Berti