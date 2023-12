E dal governo arriveranno altri 25 milioni

Dal governo altri 25 milioni per i territori colpiti dall’alluvione del 2 novembre in Toscana. Ad annunciarlo, in una nota arrivata ieri in serata, è Erica Mazzetti, parlamentare toscana di Forza italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Fi, illustrando uno degli interventi disposti dal governo nel corso del Cdm di ieri. " Su proposta del Ministero della protezione civile e delle politiche del mare, il governo mette a disposizione ulteriori 25 milioni per la realizzazione degli interventi necessari e urgenti in seguito all’alluvione del 2 novembre scorso che ha sconvolto i territori di Prato, Pistoia, Firenze, Pisa e Livorno. Un nuovo intervento dopo quello a sostegno delle imprese dell’export, perché le imprese sono motori fondamentali della nostra regione".