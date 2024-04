Duello su ambulanze e volontariato. Cenni: "Parco mezzi, legge assurda". Bugetti: "Associazioni mai sole"

"Il governo regionale di centrosinistra dà addosso alle associazioni di volontariato che, con le loro ambulanze, garantiscono il servizio di emergenza/urgenza, vale a dire quel servizio che viene attivato dal 118. A fine 2024 sarà in vigore una legge – decisa, promossa, approvata dalla Regione – che vieta l’uso dei mezzi con oltre 10 anni di vita o con oltre 250mila chilometri indipendentemente dalla loro efficienza e idoneità. Un salasso per le economie delle associazioni. La rappresentante pratese nel consiglio regionale, Bugetti, era distratta?". Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni va all’attacco della rivale Ilaria Bugetti (campo largo) sul tema dell’associazionismo. Lo fa dopo un incontro con la Misericordia "che è stata costretta a rimpiazzare undici ambulanze per una spesa che supera un milione di euro a seguito della nuova legge regionale" aggiunge Cenni. "Voglio sperare – continua Cenni -. in un ripensamento, in una deroga, in una sospensione che dia la possibilità alle associazioni di non doversi sobbarcare una spesa che per qualcuno non sarà sostenibile con le conseguenze facilmente immaginabili".

A replicare a Cenni è la stessa Bugetti. "Prima di attaccarmi in modo così becero, forse Gianni Cenni dovrebbe informarsi meglio – precisa la candidata sindaca del centrosinistra -. Lo scorso dicembre la giunta toscana ha aggiornato al rialzo il costo standard riconosciuto per la messa a disposizione delle ambulanze attivate dalle centrali del 118: tariffa identica sia per il primo soccorso che per il trasporto sanitario di soccorso avanzato. Decisione che ha avuto valenza retroattiva dal 1° gennaio 2023 e per la quale sono stati stanziati 104 milioni nel 2023, 106 nel 2024 e 110 milioni nel 2025. Risorse incrementabili fino a un massimo del 6% all’anno al raggiungimento di determinati risultati". Bugetti quindi sottolinea come nel conteggio sia stato tenuto conto anche dell’esigenza di rinnovare le ambulanze. "Segnalo anche che lo scorso settembre abbiamo approvato in consiglio due risoluzioni su trasporto sanitario dei soggetti fragili e riforma del sistema emergenza urgenza – conclude -. Tutto all’unanimità perché è così che si deve lavorare quando c’è in gioco la tutela dell’eccellente sistema di volontariato toscano. E’ grave fare allarmismo sul 118".

Sdb