Dragons, ottime prospettive: la squadra c’è

Buon allenamento dei Dragons in casa del Dany Basket Quarrata (serie B interregionale). Contro una squadra di categoria superiore, ottimo l’atteggiamento e la voglia di aiutarsi per 40 minuti da parte di tutti i rossoblù. C’è stato spazio per tutti, compresi i giovani Under 19 Settesoldi, Sangermano e Torrini. Nel finale esordio anche per il 2009 Davis Jackobson, giocatore lettone da poco arrivato, impegnato con la Under 17 Eccellenza al Torneo di Firenze nello scorso weekend. Si è giocato con il risultato azzerato ad ogni fine quarto. Questi i parziali: 18-18, 30-15, 26-17, 13-10. "La squadra si sta amalgamando. Adesso dobbiamo spingere sull’identità, sul creare un’anima. Dalla prossima settimana aumenteremo i giri del motore – commenta coach Pinelli -. Avremo un amichevole e la partita di coppa. Bello vedere tanta gente a Quarrata a sostenere i ragazzi nonostante fosse un amichevole. Il loro lungo applauso fine partita, vedendo in campo una squadra che non vuole mollare mai, è un bel booster di energia. Se continua questa sinergia e alimentiamo questo clima, durante la stagione può nascere qualcosa di interessante". Dragons di nuovo in campo giovedì alle 20.30 col test match contro Pistoia Basket Under 19 Eccellenza e Next Gen, mentre la prima gara ufficiale sarà sabato prossimo in Coppa Toscana contro Pontedera alle Toscanini, alle 18.30. In Divisione Regionale 1, ottimo esordio stagionale per i Lions che battono 73-65 i Bulldogs Calenzano e accedono agli ottavi di Coppa Toscana, domenica prossima sempre in casa contro Poggibonsi. Nonostante le poche settimane di allenamento la partita si dimostra gradevole, con ottime giocate per i biancorossi.

Non va invece altrettanto bene a Vaiano, che viene superato per 72-60 fra le mura amiche, nei 16esimi di Coppa Toscana, dalla Laurenziana e deve dire addio alla competizione.

