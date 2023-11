Disastro lungo le strade. Ecco come smaltire i fanghi

Partono oggi i primi interventi per la raccolta dei fanghi alluvionali presenti nelle abitazioni di Prato e Montemurlo. Publiacqua informerà i cittadini interessati dall’intervento a partire dalle 18.30 del giorno precedente l’intervento tramite telefonate ai numeri fissi e sms al cellulare. Allo stesso tempo sul sito di Publiacqua saranno indicate le strade che ciascun comune ha segnalato per il servizio.

La pagina on line è in costante aggiornamento: Publiacqua informa che il servizio è finalizzato a recuperare fanghi e acqua non inquinata. Nel caso in cui ci fossero state dispersioni inquinanti (quali idrocarburi) il servizio non potrà essere effettuato. È necessario segnalare agli operatori il rischio dell’inquinamento. La responsabilità di danni all’ambiente dall’eventuale presenza di inquinanti potrebbe infatti ricadere sui cittadini. I sedimenti non dovranno contenere materiale frammisto non recuperabile quali: plastiche, stracci, carta o bottiglie perché i fanghi recuperato saranno smaltiti in ambiente non possono contenere materiale inquinante.

Attivati tre numeri a cui i cittadini possono riferirsi attivi dalle 9 alle 19. I numeri sono i seguenti: 335-8219466; 335-8128419; 338-6050094. Coloro che non avessero ancora fornito a Publiacqua il proprio numero di cellulare per gestire le emergenze ed utile ad essere avvisati del servizio di raccolta fanghi alluvionali, possono farlo tramite la form presente sul sito di Publiacqua alla pagina ’Ti chiamiamo noi’ (https:www.publiacqua.itcontattiti-chiamiamo-noi). Il recupero proseguirà nei comuni di Carmignano, Cantagallo e Poggio a Caiano.

Mezzi di Hera, Iren e dell’esercito sono in campo per aiutare a smaltire l’enorme mole di rifiuti accatastati per le strade dopo l’alluvione. Alia ha calcolato in 100mila le tonnellate di spazzatura da rimuovere e per ora riesce a toglierne una trentina al giorno, quindi si cercherà di aumentare, e di molto, la capacità di intervento. Già da oggi uomini e mezzi di società specializzate e dell’esercito saranno sul territorio per affrontare la vera emergenza attuale.

Questo l’elenco delle aree pubbliche di stoccaggio rifiuti individuate dai Comuni: a Prato l’area che si trova di fronte al palazzetto dello sport di Maliseti; a Montemurlo l’area di fronte al campo sportivo Nelli in piazza Oglio e l’area di parcheggio pubblico in via Udine; a Vaiano l’area di fronte a via Borgonuovo, la piazza di fronte a via Fattori e l’area in via del Ponte Vecchio a Gamberame; a Cantagallo l’area in via Val di Bisenzio in località Carmignanello.

Energia elettrica, E-Distribuzione ha normalizzato la fornitura ma ci sono situazioni sparse di disagio. Ad esempio in via Anita Garibaldi ci sono famiglie senza elettricità e serviranno nuovi contatori per 170 utenze.

Per quanto riguarda l’acqua, a Santa Lucia rimangono alcune criticità nella zona alta per basse pressioni, in particolare in via Palandri. A Vaiano mancanza d’acqua a Gamberame che viene servita con autobotti al serbatoio. Infine Ippodromo, Galceti, Cascine di Tavola e cimitero di Chiesanuova resteranno chiusi fino a domenica. Gli altri giardini riapriranno venerdì.