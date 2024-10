"Diritti e sicurezza, subito un incontro al Ministero"

"I diritti e la sicurezza dei lavoratori sono temi prioritari che devono essere portati al tavolo del Governo". Sul pestaggio a Seano, è intervenuta la capogruppo e coordinatrice regionale del M5S Irene Galletti: "Quello che è accaduto è di enorme gravità, e richiama ancora una volta alla responsabilità le istituzioni, che hanno il compito di individuare e punire chi commette reati vergognosi contro dei lavoratori che protestavano per chiedere un trattamento dignitoso. Non si minimizzi". "Sono fatti inaccettabili – prosegue il capogruppo pentastellato pratese Carmine Maioriello – I diritti e la sicurezza sul lavoro sono per il M5S sempre stati valori prioritari che devono essere portati subito al tavolo di questo Governo. Si convochi con urgenza un tavolo speciale al Ministero per individuare e mettere in pratica un modello adeguato di contrasto all’illegalità". "In alcune aziende del distretto tessile le condizioni di lavoro sono disumane, soprattutto nei confronti di cittadini stranieri sui quali grava un sistema di lavoro paramafiuoso", conclude Angela Ponzecchi, rappresentante territoriale del M5S.