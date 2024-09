Diario di guerra di Cox sarà donato alla città

Un dono simbolico, dopo ottant’anni. Lunedì alle 11 in Lazzerini ci sarà la consegna del diario di guerra del comandante Donald Cox da parte del figlio Michael al Museo della Deportazione e Resistenza di Figline. La consegna avviene in occasione della visita di Michael Cox alla mostra Prato bombardata Prato liberata, allestita nella galleria espositiva della biblioteca, che attraverso una serie di fotografie, video e documenti storici, racconta gli eventi dei bombardamenti aerei e la successiva liberazione di Prato tra il 1943 e il 1945, quando la città subì una serie di incursioni con lo scopo di distruggere le industrie tessili e i ponti ferroviari. Donald Cox era il comandante delle truppe alleate che liberarono Prato e l’11 maggio 1945 fu insignito della cittadinanza onoraria da Dino Saccenti, primo sindaco della città. È stata la prima cittadinanza onoraria conferita dall’amministrazione comunale. Alla consegna del diario di guerra saranno presenti anche l’assessora alla memoria Chiara Bartalini e i rappresentanti del Museo della Deportazione e Resistenza di Figline. La mostra sarà visitabile a ingresso libero negli orari di apertura della biblioteca e oltre alla immagini, è arricchita da una bibliografia tematica e una serie di reperti originali, inclusa una parte di ordigno esploso, concessi dalla Casa del Combattente di Prato

In Lazzerini da ricordare anche gli appuntamenti di oggi, con la natura protagonista. Stamani alle 10.30 nella sala ragazzi e bambini della biblioteca è in programma Il giro del mondo in 80 esperimenti, un divertente incontro gratuito di divulgazione scientifica per bambini dagli otto anni in su, a cura della Libreria Le Storie della Mippa. In questa occasione i piccoli potranno divertirsi e incontrare gli autori dell’omonimo libro, Matteo Pompili e Lorenzo Monaco, divulgatori di professione. Grazie al loro ingegno, un classico della letteratura come Il giro del mondo in 80 giorni è l’espediente per conoscere curiosità scientifiche e scoprire un pianeta ricco di bellezza, cultura e idee ingegnose, ma anche di grattacapi globali come il cambiamento climatico. La prenotazione è obbligatoria a [email protected]. Lo stesso incontro gratuito farà tappa poi nel pomeriggio alle 16 al Punto Prestito PrismaLab. In questo caso non occorre prenotarsi.