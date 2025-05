Degrado fondi sfitti. La Provincia nel mirino

Decoro dei fondi sfitti nel nostro centro storico ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento. In questo caso però il fondo specifico e lasciato all’incuria non è un fondo qualsiasi, visto che appartiene a un proprietario ‘eccellente’, ovvero la Provincia. La soglia dello spazio al civico 8 di via Cairoli, proprio nel cuore del salotto buono della città, è rimasta ricoperta di sacchi di spazzatura per tutta la giornata mercoledì 30 aprile, come si vede dalla foto qui sopra. E non sarebbe neppure la prima volta che succede: è la denuncia del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Rocco Rizzo, che è un commerciante del centro storico, che ha preparato un’interrogazione per chiedere all’assessore competente se esiste equità di trattamento rispetto ai proprietari privati degli immobili in stato di degrado, che sono starti multati nelle settimane scorse.

Quello che il consigliere di Fratelli d’Italia chiama in causa è in particolare l’articolo 26 (lettera C) del regolamento comunale per il commercio in sede fissa per prevenire e contrastare le situazioni di degrado urbano in centro storico, che è poi il motivo per cui nel mese di febbraio furono colpiti 24 proprietari di fondi per un totale di settemila euro di sanzioni. "Ho presentato questa interrogazione per chiedere al Comune se usa per tutti le stesse regole che ha adottato per i fondi sfitti tenuti in maniera indecorosa, facendo scattare delle multe – osserva Rizzo -. Purtroppo si assiste a un degrado fuori misura nei fondi sfitti di proprietà dell’amministrazione provinciale, perfino le vetrine risultano in stato di abbandono. Per questo la mia domanda: vengono fatte le multe oppure queste riguardano solo i fondi sfitti dei privati?"

M.L.