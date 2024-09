De Gregori stasera in piazza Duomo. E i biglietti sono quasi sold out

Questa sera dalle 21 Francesco De Gregori sarà sul palco di Piazza Duomo per il festival Prato è spettacolo a cura di Fonderia Cultart. Il concerto è organizzato in collaborazione con Leg, Live Emotion Group e i biglietti sono quasi sold out (acquisti su Ticketone). Il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. L’ultima volta di De Gregori in piazza Duomo è stata nel luglio del 2012 con la Prato Estate e il concerto fu un grande successo, con oltre 4mila persone ad applaudire. C’è un piccolo aneddoto da ricordare: a sorpresa fu Giorgio Panariello a salire sul palco per introdurre il concerto annunciando: "Devo comunicarvi purtroppo una brutta notizia. Francesco è malato e canterò al suo posto: tutto Renato Zero e un paio di brani di Malgioglio". Dopo le risate, le canzoni immortali del grande cantautore e tante emozioni per tutti.

L’ultimo evento in piazza Duomo sarà domani sera – condizioni meteo permettendo – con il tradizionale concerto della Camerata a ingresso libero. Il programma sarà dedicato a Beethoven, di cui la nostra orchestra diretta da Jonathan Webb eseguirà la sinfonia numero 3, l’Eroica, e l’ouverture da Le creature di Prometeo.

Sabato alle 18.30 a Palazzo Pretorio è in programma il concerto di Tricarico nella suggestiva cornice della terrazza: i bigliettisono esauriti. Il concerto prende il titolo dal singolo Faccio di Tutto (prodotto da Franco Godi), nel quale l’artista porta un messaggio autentico che rivela il profondo senso di precarietà della condizione umana. A causa di impreviste lavorazioni di restauro che sono in corso a Palazzo Pretorio la terrazza invece non potrà ospitare i tre Dj on the roof al tramonto previsti oggi, domani e venerdì, che sono stati annullati. Coloro che hanno acquistato il biglietto possono chiedere il rimborso presso il canale di acquisto (Ticketone.it) a partire dal 9 settembre ed entro il 20 settembre.