Dalla Porta si rilancia

Sei round, che spazieranno dalla primavera all’autunno, con la possibilità di gareggiare al livello superiore da "wild card". Manca solo l’ufficialità, ma è a quanto pare questione di (poco) tempo come lasciato intendere più volte dal diretto interessato: Lorenzo Dalla Porta ripartirà dal Campionato Italiano Velocità, a poco più di quattro anni dal titolo di campione del mondo nella terza classe del Motomondiale. L’Altogo Racing Team, la sua nuova scuderia, aveva chiesto di iscriversi al Mondiale Supersport, nel quale il pilota di Montemurlo aveva debuttato nella seconda parte dello scorso anno conquistando 44 punti. La domanda non sarebbe stata accettata: salvo sorprese dell’ultima ora quindi, l’atleta ventiseienne ripartirà dal CIV ed avrà la possibilità di partecipare ad alcune tappe internazionali della SSP tramite wild cards. Un palcoscenico sul quale Dalla Porta non si aspettava di dover salire, ma che a conti fatti è ideale per rilanciarsi. Partendo dalla certezza che il talento che nel 2019 gli consentì di laurearsi campione del mondo Moto3 non possa essere appassito del tutto. L’esordio stagionale per Lorenzo dovrebbe quindi concretizzarsi il prossimo 6 aprile a Misano Adriatico, stando al calendario pubblicato sul sito del campionato. Il 25 maggio dovrebbe far tappa a Vallelunga, per poi correre al Mugello (il 22 giugno). Ancora Misano (3 agosto) e Mugello (31 agosto) per chiudere ad Imola a settembre. Da campione, possibilmente. Dalla Porta sa bene che un 2024 da protagonista gli (ri)aprirebbe porte che al momento sono chiuse. Come l’opportunità di passare in Superbike nel 2025. O di rientrare nel Motomondiale nel 2025, per una suggestione che Lorenzo non ha ancora messo da parte. "Io ci spero ancora – ha confessato ai tifosi poche settimane fa, sui social – ma solo il tempo potrà dirlo".

Giovanni Fiorentino