Dai luoghi dei Medici alla biodiversità

Fra gli appuntamenti di domenica da segnalare alle 9.30 "Non solo il... Magnifico", a cura di FareArte: passeggiata guidata nel parco delle Cascine di Tavola fino al Ponte Manetti alla scoperta dei luoghi dei Medici (info e prenotazioni: 335.5312981, [email protected]. Alle 10 si parla di biodiversità con Legambiente Prato: il percorso nel parco, molto semplice ed adatto anche ai più piccoli, si snoda tra il bosco di querce e il prato alla ricerca di erbe, arbusti, alberi e animali con le loro tracce, suoni e particolarità naturali (info e iscrizioni: sul posto, dalle 9). Il Cgfs organizzerà attività sportive in armonia con l’ambiente per bambini e ragazzi, quindi orienteering, ultimate Frisbee e mountain bike dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 (info e iscrizioni nell’area delle attività presso la Rimessa delle barche). Alle 17, sempre nell’area della Rimessa, ci saranno tre dialoghi intorno al Cammino: Camminate per tutti sul Montalbano, a cura di Andrea Cuminatto e Chiara Bartoli; Turismo slow nella Toscana dei Medici, un progetto che amplia le sinergie e le strategie di marketing con la Via Medicea, a cura di Laura Nencini, assessore al Turismo di Vaglia; Le Ville dei Medici, a cura di Giulia Ballerini (foto), direttrice del Museo Soffici di Poggio a Caiano. A seguire Degustazione di vini della Via Medicea a cura di AIS Toscana delegazione di Prato (prenotazioni: www.eventbrite.com). Nell’area della Rimessa delle barche dalle 10 alle 20 ci sarà il mercatino di prodotti agricoli e artigianali. I dettagli del programma si trovano sul sito www.viamedicea.it