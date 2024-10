Crumb Gallery. Una mostra allo studio Nardi

Primo progetto a Prato per Crumb Gallery, una galleria, tra le prime in Europa e l’unica in Italia, nata per promuovere, sostenere e ad esporre solo artiste donne. Per lo studio legale Nardi in viale della Repubblica a Prato, Crumb Gallery ha allestito un progetto espositivo ad hoc che coinvolge tre artiste, diverse per provenienza, età, storia ma che hanno in comune l’elemento pittorico: Cecilia Cosci, Lucy Jochamowitz e Adriana Luperto. Il loro approccio con la pittura è profondamente differente pur guardando tutte agli esempi del passato, ai maestri della storia dell’arte e in comune hanno, anche la pratica del fare. Ad ognuna è dedicata una stanza all’interno dello studio, tre piccoli ambienti intimi. Crumb Gallery ha sede a Firenze ed è stata fondata nel 2019 da Rory Cappelli, Lea Codognato, Adriana Luperto e Emanuela Mollica. Madrina del progetto Crumb è stata Letizia Battaglia, che, con grande generosità, ha scelto di esporre alla galleria la sua serie Corpo di donna, che inaugurato la programmazione ufficiale nel 2020. Dalla sua apertura ad oggi Crumb Gallery ha realizzato 18 mostre monografiche con relativo catalogo; ha partecipato a numerose fiere d’arte, festival e rassegne in Italia.