’Contro tutte le guerre’. Tavolo con Emergency

"Contro tutte le guerre" è l’incontro su pace e conflitti mondiali organizzato proprio in occasione della Giornata internazionale della pace, che è domani, a margine della mostra "Un mare davanti", allestita nella sala polivalente di Vaiano.

Promosso dal Comune e dalla Fondazione Cdse e coordinato dall’Anpi di Vaiano, l’incontro è fissato per stasera alle 21 e vede protagonisti il formatore di Emergency Mario Spallino e Maurizio Sacchi, giornalista della redazione dell’Atlante della guerra e dei conflitti del mondo. Per tutta la giornata di oggi sarà ancora visitabile la mostra "Un mare davanti. Storie della Life Support Nave Sar di Emergency", 20 pannelli con fotografie realizzate da diversi professionisti nella sala polivalente in via Aldo Moro, che fa parte di "80 voglia di pace", il festival della pace di Vaiano. Gli orari della mostra sono: 15-19 e 21-23.

Il programma del festival propone inoltre domani alla biblioteca "Basaglia" di Vaiano, alle 10.30, l’ultima lettura e laboratorio per bambini da 4 a 8 anni dal titolo "Inseparabili", nell’ambito del ciclo di incontri dal titolo "Facciamo la pace?", a cura di Barbara Noci, Mariella Pavani, Susanna Pellegrini.

Partecipazione libera, i bambini devono essere accompagnati da un adulto. Si consiglia la prenotazione 0574 942479 – [email protected].