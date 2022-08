Contributi fino a 25.000 euro per ripopolare le zone di montagna

Una legge per contrastare lo spopolamento della montagna, approvata a marzo, e un bando in uscita a settembre per sostenere le imprese che ci lavorano: la Regione ha annunciato la nuova misura che porterà contributi a fondo perduto – fino a 25 mila euro distribuiti in cinque anni – a 3 aziende per ogni Comune montano della Toscana che presenteranno la domanda. Requisito indispensabile è che l’azienda si trovi almeno a 500 metri di altezza: a beneficiare della misura quindi, in Val di Bisenzio, saranno le imprese con sede nelle frazioni più alte dei Comuni valbisentini, mentre non ci sono limiti alla tipologia di azienda, visto che il bando interesserà le imprese di qualsiasi settore economico. "Di ciascuna azienda – spiegano dalla Regione con cui viene annunciata la delibera che dà attuazione alla legge regionale sui "Custodi della montagna" e il bando in uscita - prima di tutto sarà verificata l’affidabilità economica: l’obiettivo è finanziare chi sarà poi capace di reggersi sulle proprie gambe. Tutte le richieste saranno ordinate dando precedenza alla localizzazione in comuni con disagio, alle aziende che operano in centri abitati dove più basso è il numero di attività produttive, a chi fa commercio al dettaglio e alle imprese guidate in maggioranza da persone con meno di 40 anni". Il bando è finalizzato a sostenere l’avvio o la riorganizzazione di attività di piccole, medie e micro imprese nei comuni montani, sopra i 500 metri, ma anche di promuovere la firma di patti di comunità negli stessi territori, tra i Comuni e le imprese per la manutenzione dei boschi e della biodiversità e produttività.