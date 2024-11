Concerto al Convitto

Per celebrare la Giornata dei diritti dei bambini che coincide con la firma della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, al teatro del convitto Cicognini si è svolto un concerto di raccolta fondi per Unicef promosso dalla sezione pratese presieduta da Laura Badiani. Si sono esibiti gli studenti dell’indirizzo musicale del convitto Cicognini; il coro "Cinema da ascoltare" di Sara Ruoti con un viaggio musicale tra le più belle colonne sonore di musiche da film e il coro parrocchiale di Vergaio. E’ stato proiettato il cortometraggio/docufilm "Milk Teeth – Essere bambine in Afghanistan". Il ricavato è stato devoluto per i programmi di istruzione. Prossimo appuntamento Unicef domenica 8 dicembre all’Omnia Center: mercatino natalizio con le pigotte e gadget. Laboratorio per bambini di origami natalizi.