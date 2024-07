Clandestini al lavoro . Maxi multa

Attività sospesa, 20mila euro di multa e titolare denunciato per impiego di manodopera clandestina. E’ il bilancio del controllo eseguito dal gruppo interforze coordinato dalla Prefettura in una confezione a gestione orientale. Il gruppo, composto da polizia, carabinieri, Guardia di finanza, Ispettorato del lavoro, Asl, Inps, vigili del fuoco, municipale, Alia e Agenzia delle dogane, è entrata nella ditta dove ha identificato 12 operai di cui due erano clandestini e al nero. Inoltre, è stata scoperta una stanza adibita a cucina vicino all’ambiente lavorativo. In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata accertata l’omessa presentazione della Scia e la mancata adozione di misure di prevenzione incendi.