Circolo Prato 2010, c’è il ritorno per rilanciarsi

Il Circolo Prato 2010 subisce una netta sconfitta per 4-0 nell’ultima giornata del girone di andata sul campo della matricola Servigliano. Nel primo match l’ungherese Szudi, portacolori di casa, è partito forte regolando con un secco 3-0 senza troppi affanni Csaba Kun, atleta della formazione pratese, con un secco 3-0.

Nella seconda partita, quella più combattuta il bielorusso Khanin ha vinto al quinto set con Giacomo Allegranza, imponendosi per 3-2 e regalando il secondo punto a Servigliano. Inutile la strenua resistenza di Allegranza, che si era anche portato avanti 2-1 nella sfida, salvo poi dover cedere sulla lunga distanza al ritorno veemente del bielorusso.

Nella terza partita il giovanissimo Danilo Faso, 14 anni e recente argento ai mondiali under 15 a squadre, ha regolato il veterano Fatai per 3-0 confermando di essere uno dei più brillanti prospetti del tennistavolo giovanile italiano.

Nella quarta partita Azudi ha regolato per 3-0 Allegranza, calando il definitivo poker in favore di Servigliano. Il Circolo Prato chiude il girone di andata all’ultimo posto con 3 punti. Tutti scontri diretti che nel girone di ritorno la squadra pratese affronterà in casa (tranne Messina), giocandosi la permanenza nella massima serie e potendo schierare i tre stranieri (i russi Artemenko e Scackov e il greco Panagiotis). Il girone di ritorno riprenderà venerdì 10 gennaio.