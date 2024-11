"Cinemà. Cinepà" al Terminale

Proseguono fino a giovedì 12 dicembre (ogni secondo e quarto giovedì del mese alle ore 10 ) al cinema Terminale le proiezioni speciali per neogenitori sulla scia del successo di "Cinefilante" e grazie al supporto di Pamela Maddaleno e al sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Prato. "Cinemà Cinepà", questo il titolo dell’iniziativa, offre ai neo genitori la possibilità di portare al cinema i neonati senza timore di disturbare la proiezione e sapendo di trovare condizioni adatte ai loro piccoli: luci soffuse, audio più basso, fasciatoio, possibilità di muoversi liberamente. Il progetto, si avvale del partenariato di Ami Prato e dell’associazione "A piccoli passi" Una buona opportunità per i genitori di continuare a frequentare il cinema, anche successivamente alla nascita dei figli. Il biglietto d’ingresso è di 6 euro a persona e può essere acquistato direttamente alla cassa del cinema prima dell’inizio del film. Sempre per le famiglie sono ancora aperte le prenotazioni per lo spettacolo "Le avventure di un orco" (la storia di un orco che si innamora e insieme ad un ciuchino parlante combatterà per liberare una principessa prigioniera in un castello) messo in scena dalla compagnia teatrale "Geniattori" di Sesto Fiorentino e dalla scuola di ballo Dance Studio, in programma domenica 17 novembre alle 16 al teatro Fabbretti di san Giusto.

Prenotazione 0574-801312;[email protected] e [email protected].

Pagina a cura di Marilena Chiti