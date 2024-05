Chiesino Narnali. Voce e talento di Costantino

Nuovo appuntamento con la lirica all’antico chiesino di Narnali, a cura dell’associazione Mettiamoci all’Opera. Domani alle 21 il pubblico potrà ascoltare una delle voci più giovani e promettenti della lirica contemporanea nazionale: Giorgia Costantino. Nata a Bari nel 1998, si è diplomata in musica vocale da camera al Conservatorio di Santa Cecilia, ha partecipato a masterclass con direttori e maestri di fama internazionale e si è esibita in prestigiosi palcoscenici, tra cui l’Accademia filarmonica romana, la Sala Paolina di Castel Sant’Angelo, il Teatro Nazionale dell’Opera di Roma e in Piazza San Pietro, in occasione dell’udienza di Papa Francesco. Reduce dalla vittoria del 78° Concorso lirico sperimentale di Spoleto, dove sta frequentando l’accademia di perfezionamento, il soprano si esibirà a Prato con la passione e la professionalità che ne hanno scandito il percorso. Sarà accompagnata dalla pianista Laura D’Alessandro, mentre a condurre la serata sarà Marco Sizzi, presidente di Mettiamoci all’Opera, associazione impegnata da oltre dieci anni nella promozione e diffusione della cultura musicale, con particolare attenzione per la lirica. Ingresso gratuito con prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: 340 6070687 oppure [email protected].

E a proposito di musica da ricordare altri due appuntamenti. Questa sera alle 20.45 al Politeama ci sarà il tradizionale concerto di fine anno della Scuola di musica Verdi, con la partecipazione dei maggiori gruppi di musica d’assieme dei dipartimenti classico e pop-rock-jazz. Nella prima parte del concerto si esibiranno l’orchestra Simple Symphony, diretta da Nadia Palmucci e Federica Baldi, con il coro di voci bianche diretto da Rossella Targetti e l’Orchestra Prato Sinfonietta, diretta da Carlomoreno Volpini. Nella seconda parte del concerto, sul palco l’Orchestra d’archi diretta da Marco Facchini e la Magical Mystery Orchestra, diretta da Riccardo Galardini. Biglietti: intero 5 euro, ridotto under 18 tre euro, in vendita al Politeama. Infine, domani alle 21.15 al Garibaldi, concerto della Corale San Martino in memoria del suo fondatore e storico presidente del Comitato cittadino attivià musicali, Claudio Iozzelli