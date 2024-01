Chicago, il grande musical al Politeama

Ultima replica e ancora pochi biglietti disponibili per "Cabaret – The Musical", oggi pomeriggio alle 18 al Politeama". Il primo spettacolo dell’anno è una delle produzioni più attese della stagione: un titolo leggendario che rinnova la tradizione del musical al Politeama, un allestimento senza precedenti con due eccezionali interpreti che spostano le lancette della Storia e ci riportano nella Berlino dei primi anni Trenta: Arturo Brachetti, l’indiscusso re del trasformismo, e la nuova stella del teatro musicale nonché popolare volto televisivo Diana Del Bufalo (foto). La regia è di Luciano Cannito e dello stesso Brachetti. E tocca proprio all’eclettico Brachetti, interpretare il ruolo di Emcee, l’irriverente presentatore e maestro di cerimonie pronto a stupire anche in veste di cantante e ballerino fin dalle prime note di Willkommen: insieme agli altri personaggi farà rivivere il clima divertente del più trasgressivo club di Berlino dove si respiravano libertà sessuali e di pensiero, dove si poteva fare ancora la parodia di Hitler, in bilico fra divertimento sfrenato e il senso di una tragedia imminente. Uno show emozionante, con tanti effetti speciali e musiche suonate dal vivo. Biglietti su Ticketone o in teatro.