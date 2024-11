"Cerco un impiego. E sono fiducioso"

"Sono nato a cresciuto a Prato, ho ventun anni e al momento non ho un impiego: sono in cerca di lavoro, come tanti. Come ho trovato il test? Se devo essere sincero mi è sembrato sì impegnativo, ma non particolarmente difficile: per adesso sono soddisfatto, in attesa di conoscerne il risultato. Mi auguro che sia andato bene, resto fiducioso anche se i concorrenti sono tanti in rapporto ai posti disponibili - ha spiegato Boris Cosci - ho studiato amministrazione, quindi lavorare come amministrativo sarebbe la miglior conclusione possibile per il mio percorso di studi. Nella peggiore delle ipotesi, sarà comunque stata un’esperienza utile per il futuro".