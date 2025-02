C’è Dragons-Pino. Ecco i super rivali

Big match alle Toscanini. I Dragons Prato, secondi della classe, ricevono il Pino Firenze, che in classifica è terzo da solo, a quattro punti di distanza dalla squadra di coach Pinelli. Due punti pesantissimi in palio, dunque, che i Dragons cercheranno di fare propri per conservare la propria posizione e allungare. Con un occhio, sempre a Montevarchi, che conduce con sei lunghezze di vantaggio. Lo scontro con il Pino evoca ricordi vicini molto positivi: la vittoria in finale di Coppa, vinta dai Dragons contro i fiorentini 75-69, che invece in campionato all’andata si sono imposti 73-68. "Quella con Pino è stata anche la finale di Coppa Toscana che ha dato vita ad un match tiratissimo – spiega coach Pinelli - e pertanto ci aspetterà una partita sicuramente complicata con i nostri prossimi avversari che stanno facendo una stagione di grande crescita. Troveremo una squadra aggressiva. Non sarà facilissimo avere riferimenti per quanto riguarda la preparazione della partita, quindi dovremmo compattarci ancor di più e dovremo essere pronti a limitare le caratteristiche dei loro giocatori che conosciamo bene". Alle Toscanini palla a due alle 18. Sempre oggi alle 18 scende in campo anche l’Union Basket Prato, che in trasferta affronta il fanalino di coda della classifica Cus Pisa. Occasione ghiotta dunque per la squadra di coach Paoletti. Queste le altre partite in programma per la diciassettesima giornata in serie C girone B Conference Nord Ovest: Valdisieve-Sancat, Sansepolcro-Montevarchi, San Vincenzo-Bottegone, Fucecchio-Cus Firenze, Agliana-Pontedera. La classifica: Montevarchi 32 punti; Dragons Prato 26; Pino 22; Valdisieve e Union Prato 20; Agliana, Bottegone e Sancat 16; San Vincenzo 14; Fucecchio e Sansepolcro 10; Cus Firenze e Pontedera 8; Cus Pisa 6.

Massimiliano Martini